Free intègre 7 nouveaux films sans surcoût pour ses abonnés Freebox et Free Mobile

De l’action, de la science-fiction et une comédie française au programme des nouveautés d’Oqee Ciné cette semaine.

La plateforme de streaming Oqee Ciné, lancée en mars 2023, continue de se développer notamment grâce à un catalogue diversifié de films et de séries, financé par la publicité (modèle AVOD, pour “Advertising Video On Demand”). S’il compte aujourd’hui plus de 600 films et séries, le service intègre des nouveautés toutes les semaines. Ce 7 mars 2025, plusieurs nouveaux films rejoignent le catalogue, offrant une sélection variée pour tous les goûts.

Films d’action et de science-fiction

Terminator Renaissance (2009, Science-fiction/Action, McG, Christian Bale) – Dans un futur post-apocalyptique, John Connor mène la résistance contre les machines contrôlées par Skynet. Un mystérieux inconnu remet en question ses certitudes.

Life, Origine inconnue (2017, Science-fiction/Thriller, Daniel Espinosa, Jake Gyllenhaal) – Un équipage de la Station spatiale internationale fait une découverte terrifiante lorsqu’il analyse un organisme extraterrestre récupéré sur Mars.

World Invasion: Battle Los Angeles (2011, Science-fiction/Action, Jonathan Liebesman, Aaron Eckhart) – Une escouade de Marines se retrouve en première ligne pour défendre Los Angeles face à une invasion extraterrestre brutale.

Pixels (2015, Science-fiction/Comédie, Chris Columbus, Adam Sandler) – Des extraterrestres attaquent la Terre en prenant l’apparence des jeux d’arcade des années 80. Un groupe d’anciens champions de jeux vidéo est recruté pour les affronter.

Les films d’arts martiaux Ong Bak 2 (2008, Action/Arts martiaux, Tony Jaa) – Dans la Thaïlande du XVe siècle, un jeune guerrier en quête de vengeance développe des techniques de combat impressionnantes.

Ong Bak 3 (2010, Action/Arts martiaux, Tony Jaa) – Suite directe d’Ong Bak 2, le film poursuit l’épopée de Tien, confronté à de puissants ennemis et à son propre destin.

Une Comédie française

L’Invité (2007, Comédie, Laurent Bouhnik, Daniel Auteuil) – Un couple invite à dîner un homme influent pour impressionner un potentiel employeur, déclenchant une série de quiproquos hilarants.

Oqee Ciné est disponible en exclusivité pour les abonnés de Free, Freebox ou Free Mobile (forfait 350 Go/illimité, Série Free, Veepee). La plateforme est accessible sur de nombreux supports : mobiles, Apple TV, Android TV, TV connectées, Fire Stick et le web. Elle dispose aussi d’un accès direct sur les players des Freebox, y compris ceux dépourvus d’Oqee, comme le player Devialet ou celui de la Freebox Révolution.

