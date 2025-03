Freebox TV : une nouvelle chaîne mise en clair jusqu’à la fin du mois pour certains abonnés

En plus du pack sport passion, accessible gratuitement pour tous les abonnés Freebox, Free annonce également la mise en clair d’Ushuaïa TV pour les abonnés ne disposant pas d’offres “by Canal”.

Partez à l’aventure avec Ushuaïa TV pendant le mois de mars. En effet, les abonnés Freebox Pop, mini 4K, Révolution Light et One peuvent désormais profiter d’une mise en clair de la chaîne jusqu’au 31 mars prochain, annonce l’opérateur.

En effet, la chaîne est déjà incluse dans les offres Famille et TV by Canal, donc les abonnés Freebox Ultra, Delta et Révolution avec TV By Canal ou Pop avec Famille by Canal en bénéficient déjà toute l’année.

L’occasion est belle puisque cette mise en clair se fait à l’occasion des 20 ans de la chaîne, qui propose ainsi plusieurs programmes exceptionnels diffusés sur le canal 204 de votre Freebox :

• Objectif Wild, Face à face avec les orques (mardi 4 mars à 20h50) : Le photographe animalier Rodolphe Guignard part à la découverte des orques pour mieux comprendre leur nature, leur rôle de prédateurs et leur relation complexe avec l’Homme.

• Immersion sauvage, Yvan dans l’Ouest américain (vendredi 14 mars à 20h50) : Accompagné du zoologiste et créateur de contenu Yvan Kereun, ce documentaire nous plonge dans les écosystèmes exceptionnels de l’Ouest américain et explore les initiatives visant à protéger sa faune unique.

• Kaizen (mardi 18 mars à 20h50) : Suivez l’incroyable parcours d’Inoxtag, un jeune youtubeur qui se lance le défi de gravir l’Everest en un an, une aventure extrême qui transformera sa vie.

• Bertrand Piccard, La voie des pionniers (samedi 22 mars à 20h50) : Découvrez l’univers fascinant de Bertrand Piccard, explorateur visionnaire, à travers les témoignages de ceux qui, grâce à leurs innovations, ouvrent la voie vers un futur plus durable.

Il n’est normalement pas nécessaire de réaliser une manipulation pour en profiter, mais si vous ne retrouvez pas la chaîne en clair sur votre box, n’hésitez pas à redémarrer votre player.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox