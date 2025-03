Free dévoile sa nouvelle offre Veepee : un forfait mobile à 9,99€/mois à vie

Depuis Europe et DOM :

• 20 Go/mois d’internet depuis Europe et DOM en 5G ou 4G selon les destinations (au-delà : 0,0015€/Mo depuis Europe et DOM).

• Appels, SMS, MMS illimités depuis Europe et DOM vers les fixes et mobiles d’Europe, des DOM et de France métropolitaine

Application TV OQEE by Free incluse(3) :

Accédez à 240 chaînes, de nombreux services de replay (service de rattrapage) et plus de 500 films et séries avec OQEE Ciné. Sur tous vos écrans : smartphone, ordinateur ou Smart TV.

Appels (voix), SMS/MMS illimités hors numéros courts, spéciaux, surtaxés et SMS/MMS surtaxés.

Internet 60 Go valable avec un mobile 5G/4G+/4G. 3 Go (débit réduit au-delà) avec un mobile 3G.