Le saviez-vous : Free cache une fonction avancée dans votre Freebox, très peu d’abonnés la connaissent

Free permet de personnaliser le “reverse DNS” de votre connexion Freebox. Les abonnés les plus aguerris n’apprendront rien de nouveau.

Derrière les réglages de l’espace abonné Freebox se cache une option très peu connue du grand public, mais pourtant particulièrement utile pour les utilisateurs avancés : la personnalisation du reverse DNS. Accessible dans la rubrique Ma Freebox, cette fonctionnalité permet d’associer un nom de domaine ou une adresse personnalisée à l’adresse IP fixe attribuée à votre connexion. Concrètement, au lieu d’une IP brute difficile à retenir, votre ligne peut être identifiée par un nom plus lisible, comme machine.mondomaine.com… ou même une adresse en .hd.free.fr.

Dans les faits, deux cas de figure existent. Pour ceux qui possèdent leur propre nom de domaine, il est possible de faire pointer un enregistrement DNS (de type A) vers leur IP Freebox, puis de définir ce nom comme reverse DNS. Free vérifie d’ailleurs que cette configuration est correctement mise en place avant de valider la modification. Sans cela, la personnalisation ne sera pas appliquée.

Pour les autres, Free propose une alternative plus simple : choisir un nom personnalisé en .hd.free.fr. Il suffit alors de sélectionner un identifiant disponible, composé de 4 à 64 caractères alphanumériques, pour créer une adresse du type mamachine.hd.free.fr, directement associée à votre connexion.

Son utilité

Mais à quoi cela sert-il vraiment ? Cette option prend tout son sens dans des usages techniques : hébergement d’un serveur web ou mail à domicile, accès à distance à sa machine via SSH, ou encore mise en place de services réseau personnalisés. Le reverse DNS facilite en effet l’identification et la crédibilité d’une connexion sur Internet, notamment dans certains cas d’usage professionnels.

Free reste toutefois clair sur un point, cette fonctionnalité ne s’adresse pas à tout le monde. Sans besoin spécifique ou sans connaissances en administration réseau, elle n’apporte pas d’intérêt particulier. D’autant que la mise en place de services accessibles depuis Internet implique des précautions importantes en matière de sécurité, comme le paramétrage de pare-feu ou la protection contre les intrusions. Une option discrète donc, mais qui confirme une nouvelle fois l’ADN technique de Free et la richesse parfois insoupçonnée des réglages de ses Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox