Le saviez-vous : certains abonnés Free Mobile peuvent profiter de la VoNR, mais ça apporte quoi ?

Sans forcément le savoir, une partie des abonnés au Forfait Free 5G profite plus d’un un an une nouvelle technologie d’appels vocaux, la VoNR, qui s’appuie sur la 5G+ de l’opérateur. Temps de connexion quasi instantané, meilleure qualité audio et internet ultra rapide pendant les appels : on fait le point sur ce que ça change concrètement et qui peut en bénéficier.

La VoNR, pour Voice over New Radio, est la version 5G de ce que la VoLTE est à la 4G. Concrètement, au lieu de basculer sur la 4G ou la 3G pour passer un appel, le téléphone reste sur le réseau 5G, et plus précisément sur la 5G Standalone lancée en septembre 2024 par Free Mobile. Avec la VoNR, tout se passe donc de bout en bout sur l’infrastructure 5G.

Qui peut profiter de la VoNR chez Free Mobile ?

Tous les abonnés Free Mobile ne sont pas encore concernés. La VoNR est actuellement réservée aux clients les mieux équipés et aux zones techniquement éligibles. Pour en bénéficier, plusieurs conditions doivent être réunies : être abonné au Forfait Free 5G, disposer d’un smartphone compatible 5G+ et VoNR, avoir la 5G+ activée, Free l’active a priori automatiquement depuis le 28 août 2025 (plus de 150 modèles compatibles) mais aussi utiliser la dernière version logicielle disponible pour le smartphone. Sans oublier l’obligation de se retrouver dans une zone couverte par le réseau 5G (3,5 GHz) de Free, là où la 5G+ est disponible.

Free précise que les abonnés au Forfait Free 5G bénéficiant déjà de la 5G+ profitent automatiquement de la VoNR, dès lors que leur téléphone et leur zone sont compatibles. Aucune option payante ni manipulation complexe n’est nécessaire côté opérateur.

Des appels qui se connectent plus vite et sonnent mieux

Par rapport à un appel classique en 4G ou 3G, la VoNR présente plusieurs avantages concrets au quotidien. D’abord, le temps d’établissement de l’appel est considérablement réduit : la communication se lance beaucoup plus rapidement, ce qui donne une impression de réactivité accrue. La sonnerie arrive presque instantanément, sans ce petit délai parfois perceptible en 4G ou en 3G. Ensuite, la qualité audio est améliorée. La VoNR permet de tirer parti de codecs plus évolués et d’une meilleure gestion du signal, ce qui se traduit par une voix plus claire, plus précise, avec moins de coupures et un rendu plus naturel, notamment dans les environnements bruyants.

Enfin, un point clé : la navigation internet en 5G+ reste ultra fluide pendant l’appel. Puisque tout passe nativement par la 5G, il n’y a pas de bascule sur un autre réseau pendant la communication. Vous pouvez donc continuer à télécharger, streamer ou utiliser des applications gourmandes en data tout en parlant, sans chute de performance liée à un changement de technologie.

