Canal+ rend gratuit tout le temps pour tous sa chaîne digitale “Courts & Créations” et sa centaine de contenus

Canal+ ouvre en grand sa vitrine dédiée au court métrage, désormais en clair et toute l’année.

“Les courts métrages Canal+ sont désormais à déguster en clair et en illimité dès à présent”, la chaîne digitale Courts & Créations de Canal+ élargit son accès et propose désormais gratuitement plus d’une centaine de courts métrages sur l’application du groupe. Dans une communication publiée sur Instagram, Canal+ annonce ainsi un accès libre à son catalogue, sans nécessité de se créer un compte.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie historique de Canal+, présenté comme « premier partenaire de la création cinématographique en France », qui entend renforcer son soutien aux jeunes talents et aux formats courts. La plateforme assure qu’« il suffit d’un court instant pour créer un grand moment », rappelant l’importance artistique et industrielle du court métrage comme tremplin pour les réalisateurs émergents. Pour y accéder il suffit de se rendre dans l’application Canal+ sur un support compatible et de se rendre dans la rubrique “Chaînes” puis “Et aussi…” avant de cliquer sur “Cours & Créations”.

