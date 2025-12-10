Apple Pay permet désormais de payer en plusieurs fois

Apple Pay : Klarna arrive en France pour le paiement fractionné.

En pleine période d’achats de fin d’année, où les dépenses s’accumulent, Apple Pay propose désormais une solution pour étaler les paiements. Le service de paiement échelonné Klarna est intégré en France, permettant de payer ses achats en plusieurs fois, en ligne, dans les applications ou en boutique.

Comment ça fonctionne

Pour utiliser le paiement fractionné avec Apple Pay :

Choisissez Apple Pay comme moyen de paiement dans une boutique ou une application compatible.

Sélectionnez une carte bancaire éligible au paiement différé. Si votre carte par défaut ne l’est pas, vous pouvez en choisir une autre via « Autres cartes et options de paiement différé ».

Si la carte est éligible, l’option « Payer plus tard » apparaît, proposant soit trois mensualités, soit de régler l’achat jusqu’à 30 jours plus tard.

Validez le plan de paiement et confirmez l’achat avec Face ID, Touch ID ou votre code d’accès.

Pour un achat en magasin, le processus est similaire : double-cliquez sur le bouton latéral de l’iPhone, sélectionnez une carte compatible, choisissez l’option « Payer plus tard » si elle apparaît, puis approchez l’iPhone du terminal pour finaliser l’achat.

Conditions et limites

L’option de paiement fractionné n’est pas systématique et dépend de la carte bancaire et de son émetteur. Les achats récurrents ou certains abonnements peuvent être exclus. Pour des montants plus élevés, Klarna propose de répartir le coût sur une période plus longue, avec des taux d’intérêt annoncés comme « compétitifs », parfois à partir de 0 %.

Même si le paiement est étalé, il reste important de rappeler qu’il faudra rembourser l’intégralité de la somme et éventuellement des intérêts selon les conditions. Toute modification de commande, retour ou remboursement est géré par l’émetteur ou le prestataire, comme pour un paiement classique.

Klarna fait désormais partie des partenaires privilégiés d’Apple pour le paiement fractionné. Présent dans huit pays, dont les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, Klarna remplace Apple Pay Later, l’expérience maison d’Apple abandonnée en juin 2024, probablement pour des raisons réglementaires.

A noter : après l’achat, les transactions apparaissent dans l’application Cartes de l’iPhone. L’utilisateur peut consulter les détails de ses paiements et suivre l’évolution de son plan de remboursement directement depuis l’app ou le site de Klarna.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox