Free lance sa nouvelle pub de Noël pour les fans de films

Reef se retrouve à nouveau dans la panade dans une nouvelle publicité de l’opérateur de Xavier Niel aux couleurs des fêtes.

L’opérateur concurrent imaginaire de Free est de retour dans un nouveau spot diffusé à la télévision pour les fêtes de Noël. Alors que les vacances approchent, et les soirées dans le canapé sous un plaid en famille aussi, Free met en avant son offre riche en contenus dans une pub se plaçant dans la droite lignée des précédentes.

“Obtenez plus grâce à Free même si vous êtes chez Reef”, c’est en effet la thématique des récentes réclames de l’opérateur qui présente des abonnés Reef tentant de négocier au près du SAV pour obtenir de nouveaux avantages. Cette fois, c’est un père de famille qui se plaint du manque de films, notamment ceux de Noël, sur son offre et cite les contenus inclus dans la Freebox Ultra, notamment Disney+, Canal+ la Chaîne, Disney+… Et dans le même ton humoristique bien connu de la marque, la patronne de Reef essaie de rassurer son client en affirmant qu’elle va lui envoyer les films… d’Halloween. En faisant évidemment preuve de mauvaise foi.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox