Le saviez-vous : Free permet aux abonnés Freebox Révolution de contrôler leur TV à la voix

Après le Player Free-Devialet, Alexa peut depuis octobre 2021 contrôler votre Freebox Révolution, simplement en y associant un appareil déjà équipé de l’assistant vocal.

La Freebox Révolution est toujours d’actualité. Free permet depuis près d’un an aux abonnés à sa box emblématique lancée en 2010 de contrôler leur contenu TV avec Alexa. La seule condition pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité est de posséder un appareil déjà compatible avec l’assistant vocal d’Amazon. De quoi leur permettre d’une simple commande vocale, d’allumer et éteindre la TV, rechercher des contenus, piloter leur diffusion, et lancer des services de streaming favoris.

Pour lier votre enceinte Amazon et votre player, il faudra alors activer la skill “Freebox Player” depuis votre application Alexa. Cette dernière est disponible sur iOS et Android, il suffit ensuite d’y recherche le skill idoine pour l’installer sur tous vos appareils reliés à votre compte Amazon. Pour rappel, les skills Alexa permettent d’intégrer et d’activer de nouvelles compétences pour l’assistant vocal d’Amazon.

Il est également possible de profiter de cette fonctionnalité même sans enceinte Amazon, en utilisant le micro de votre smartphone via l’application Alexa. Il faudra alors associer votre Player à l’assistant vocal et de vous trouver sur le même réseau WiFi pour les deux appareils. Vous pourrez ainsi profiter des différentes commandes vocales possibles pour contrôler votre Freebox TV. A noter, pour une utilisation sur smartphone, il faudra bien préciser que l’action doit être effectuée sur la Freebox. Free fournit quelques exemples types :

Marche/ Arrêt de la TV « Alexa, allume la Freebox. » ;

« Alexa, éteins la Freebox. » Navigation applications et chaînes TV « Alexa, ouvre Netflix. »

« Alexa, mets TF1. » Recherche de contenu « Alexa, recherche un film d’action. »

« Alexa, recherche un film avec Tom Cruise. »

« Alexa, recherche le film Titanic. »

« Alexa, recherche un film avec Bugs Bunny. » Lancement de contenu « Alexa, joue Retour vers le futur. »

« Alexa, joue Dix pour cent sur Netflix. » Contrôle du contenu TV « Alexa, joue. »

« Alexa, reprends la lecture. »

« Alexa, pause. »

« Alexa, avance de 5 minutes. »

« Alexa rembobine de 5 minutes. »

« Alexa, épisode suivant. »

« Alexa, épisode précédent. » Contrôle du volume « Alexa, mets le volume sur 30. »

« Alexa, monte le son. »

Un certain nombre d”équipements sont compatibles avec cette fonctionnalité comme les appareils Amazon (Echo et Fire TV), télévisions (en fonction du modèle comme Samsung et LG), les enceintes (Sonos, Sony), ou encore sur smartphone, avec l’application Alexa (uniquement si l’utilisateur spécifie “Freebox” dans la commande vocale ex : “Allume la Freebox” ou “Montre-moi Dix pour Cent sur Freebox’’).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox