Orange réplique face à Free, Bouygues et SFR en lançant de nouveaux avantages attractifs dans ses offres box+mobile

L’opérateur enrichit ses offres avec des remises substantielles sur les abonnements internet et mobile, tout en introduisant un nouveau forfait mobile à prix attractif sous conditions particulières.

Après avoir augmenté cette semaine le débit de ses abonnés fixe, ou encore intégré une remise de 5€ sur Netflix, Max et Disney+ pour ses abonnés Livebox Max, Orange continue de bonifier ses offres convergentes en annonçant des avantages supplémentaires pour ses clients Open,

Désormais, les clients qui combinent une offre internet Orange (Livebox Up, Livebox Max ou Série Spéciale Livebox Fibre) avec un forfait mobile, bénéficieront sans limite de durée d’une remise de 5 euros par mois sur leur abonnement internet. À cela s’ajoute une réduction sur le forfait mobile, qui peut atteindre jusqu’à 15 euros selon la formule choisie. L’objectif est clair : maintenir l’attractivité de ses offres en optimisant les coûts pour les foyers qui souscrivent à plusieurs services, tout en misant sur la qualité de son réseau. L’opérateur historique cherche surtout à gagner de nouveaux abonnés, en particulier sur le fixe, lui qui traverse une période délicate sur le segment en matière de recrutements. Orange compte aujourd’hui près de 6 millions de clients déjà bénéficiaires de ses offres Open. Récemment, SFR, Free et Bouygues Telecom ont également fait évoluer leurs offres convergentes.

Un forfait mobile 100 Go 5G à prix réduit

En complément, Orange lance un nouveau forfait mobile 100 Go en 5G, sans engagement, à seulement 14,99 euros par mois. Cette offre s’applique toutefois sous conditions et pas des moindres : elle est accessible après validation d’une demande de remboursement, lorsque deux forfaits ou plus sont souscrits le même jour à la même adresse.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox