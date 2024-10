DAZN va lancer une nouvelle option afin d’accéder à la Ligue 1 pour seulement 15€/mois

Pour tenter de dynamiser son offre et séduire un plus grand nombre de passionnés de football, DAZN s’apprête à booster sa formule d’abonnement à 29,99 euros par mois. Cette offre permettra de connecter deux appareils en simultané avec la possibilité du partager l’abonnement. En effet, avec cette option, les abonnés pourront se diviser les frais, ramenant le coût mensuel à 15 euros par utilisateur. Ce prix franchit ainsi un seuil psychologique longtemps évoqué par les supporters, qui voyaient dans cette réduction une condition clé pour s’abonner à long terme. Jusqu’à présent, pour profiter des contenus et diffusions de DAZN sur un deuxième écran, une option onéreuse “Unlimited Plus” est affichée à 20€/mois, ce qui porte l’abonnement à 49,99€/mois.

Reste désormais à voir si ces ajustements seront suffisants pour atteindre les ambitions initiales de DAZN, comme par exemple le million d’abonnés d’ici la fin de l’année dans un contexte où le produit Ligue 1 apparaît lui même moins attractif.