SFR annonce la perte de près d’1 million d’abonnés en seulement 6 mois, la crise se poursuit

Rien ne va plus pour SFR. Lors du second trimestre 2024, l’opérateur a perdu 343 000 abonnés sur le mobile et 77 000 sur le fixe.

SFR doit-il toucher le fond avant de rebondir ? Le 29 août, l’opérateur d’Altice a publié ses résultats semestriels, et force est de constater que la mauvaise passe commerciale traversée, se poursuit de manière intense. Sur le mobile, après avoir perdu près de 500 000 abonnés lors des trois premiers mois de l’année, SFR ne parvient à arrêter l’hémorragie même si les pertes, toujours colossales, diminuent. Lors du deuxième trimestre, l’opérateur a ainsi perdu 343 000 abonnés sur le segment. Dans le même temps, Free Mobile, leader, a écoulé 120 000 forfaits contre 104 000 pour Orange et 59 000 pour Bouygues Telecom. Le surnom de “donneur universel” colle plus que jamais à la peau de l’opérateur de Patrick Drahi.

Sur le fixe, les voyants sont au rouge également. SFR continue de voir partir ses clients chez la concurrence. Entre fin mars et fin juin, 87 000 abonnés ont ainsi résilié leur offre contre 77 000 lors de l’exercice précédent. Principal relais de croissance chez les FAI, la fibre ne lui permet pas de sortir la tête de l’eau. Lors du deuxième trimestre, la filiale d’Altice enregistre 46 000 ventes nettes, migrations comprises, très loin des 261 000 nouveaux recrutements d’Orange et des 189 000 nouveaux abonnements de Free. Au total, SFR a vu fuir 984 000 abonnés depuis le début de l’année en comptabilisant les activités mobile et fixe.

En octobre 2023, son discret PDG, Mathieu Cocq, a annoncé prévoir de sortir de la crise que l’opérateur traverse avec une nouvelle stratégie dite de valeur. C’est-à-dire en augmentant ses prix tout en conservant les abonnés qui lui rapportent le plus. : “Moins recruter de clients certes mais mieux les garder, c’est économiquement vertueux”. Mais depuis le début de l’année, l’opérateur multiplie les lancements d’offres agressives, n’hésitant à pas passer à un tarif fixe sur les box et à aiguiser ses prix et le contenu de ses offres pour séduire à nouveau. Sur le mobile, il a même décidé d’offrir la 5G à ses abonnés, mais pour l’heure, le désamour de nombreux abonnés semble prendre le pas sur ses récentes initiatives et une bonne qualité de service sur ses réseaux selon les derniers baromètres de nPerf.

Côté finances, cette période noire d’un point de vue commercial impacte négativement les revenus de SFR. Le chiffre d’affaires total a diminué de -5,2 % d’une année sur l’autre au deuxième trimestre 2024 à cause ” du ralentissement continu de l’activité de construction et du marché résidentiel en France qui reste compétitif”. Dans le même temps, l’EBITDA a baissé de -7,5 % en raison “du ralentissement de la contribution de la construction, du coût supplémentaire de location de la ligne FTTH et d’aucune capacité mécanique à pousser les impacts des coûts inflationnistes vers consommateurs”, justifie-t-il.

Par ailleurs,“le total des dépenses d’investissement accumulées s’élève à 4 963 € millions au T2 2024, ce qui donne un cash-flow libre opérationnel total de 418 € millions”, précise l’opérateur. Ses objectifs restent malgré tout inchangés pour l’exercice 2024. Sa dette s’élève aujourd’hui à 24,26 milliards d’euros.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox