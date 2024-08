Le saviez-vous : les abonnés Freebox peuvent résilier très facilement depuis leur box leurs abonnements TV oubliés

Pour ceux qui ne s’y retrouvent dans les chaînes et packs TV auxquels ils ont avez souscrit, voici comment visualiser puis résilier vos abonnements sur la Freebox.

“On s’abonne pendant 1 mois d’accord ?” C’est aujourd’hui, un classique beaucoup de foyers s’abonnent à des chaînes TV payantes pour une courte durée, mais oublient très souvent de se désabonner. Alors qu’en on ne fait pas attention à ses factures, c’est encore plus compliqué de s’en apercevoir. Les abonnés Freebox n’échappe pas à cette manie.

Alors pour ceux qui consommez beaucoup de contenus et qui ont tendance à s’inscrire facilement, il est possible de faire le point sur les souscriptions en cours. Pour connaître dans un premier temps la liste des chaînes et packs TV souscrits et en cours, il suffit de se rendre dans la rubrique “Mon Abonnement” sur l’Espace abonné, puis cliquer sur “Consulter la liste de mes abonnements TV” dans la catégorie “Facturation”. Notez qu’elle renseigne également sur les achats VOD pour le mois en cours. sur l’interface TV des Freebox.

Après avoir ciblé les abonnements dont vous n’avez plus besoin, il faudra se rendre sur l’interface TV de votre player. Pour les abonnés Freebox Ultra, Pop et Delta Pop, il suffit de se rendre dans OQEE et d’appuyez deux fois sur la flèche du haut de votre télécommande puis allez dans Réglages et Abonnements et codes. Sélectionnez le menu Mes abonnements, puis la chaîne que vous souhaitez résilier. Il vous restera à faire un choix entre une coupure de flux immédiate ou différée. Indiquez enfin votre code d’achat (4 chiffres) afin de confirmer le désabonnement. “Que vous demandiez un arrêt immédiat ou en fin de mois, la facturation de cette chaîne sera pleine et visible sur la facture du mois qui suit”, précise Free.

Sur la Freebox Révolution, rendez-vous dans Réglages puis sur Options TV et codes. Sélectionnez Abonnement des chaînes, puis celle ou celles que vous souhaitez résilier.Indiquez enfin votre code d’achat et choisissez entre une coupure de flux immédiate ou différée. Sur la mini 4K, il faudra se rendre dans Options Freebox TV puis Gérer mon compte et Gestion des abonnements :

Pour la résiliation d’un abonnement VOD mensuel, cela se passe dans la section Vidéos puis Vidéo-club pour la Freebox Révolution, idem pour la mini 4K. Sélectionnez alors le portail VOD que vous souhaitez résilier. Une fois dans l’interface, recherchez le menu (souvent sur la droite ou la gauche de l’écran), puis localisez la gestion de compte ou d’abonnement selon la plateforme.

Pour le player Free Devialet, il faut aller dans “Réglages/Options TV et Codes/Abonnement des chaînes”. De quoi vous permettre de faire le point et de résilier directement avec votre télécommande en sélectionner la chaîne payante que vous ne regardez plus. S’agissant des abonnements VOD, direction la section Vidéo à la demande. Sélectionnez “Toutes les boutiques”, et choisissez le portail VOD concerné avant de vous rendre dans la gestion de compte.

