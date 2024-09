Les nouveautés de la semaine chez Free : lancement du backup 4G+ Freebox et ce n’est pas gratuit, du changement dans l’espace abonné Free Mobile

C’est parti pour les nouveautés de la semaine même pendant l’été ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free lance enfin son “Backup Internet Freebox” en option pour ses abonnés Freebox Ultra et Ultra Essentiel au prix de 4,99€/mois. Voici comment en profiter…

Les abonnés Freebox Pop, Révolution, mini 4K et One bénéficieront “très prochainement” de cet équipement de secours pour rester connecté en cas de problème de connexion. Plus d’infos…

Poussé par la Freebox Ultra, Free l’emporte une fois de plus commercialement sur le marché des box internet avec le gain de 40 000 abonnés. Plus d’infos…

Freebox Ultra, Pop et mini 4K : deux nouvelles nouvelle chaînes gratuites débarquent sur Pluto TV. Il s’agit de Oliv & Tom et Daria.

Cette semaine, OQEE Ciné intègre gratuitement pour les abonnés Freebox et Free Mobile 5G une sélection variée de films. Au programme, des classiques du cinéma, des thrillers, drames, et des comédies. Robin Williams est à l’honneur avec trois de ses films marquants comme Jakob le menteur, L’éveil et Fisher King : Le Roi Pêcheur. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : 6 jeux PC gratuits à récupérer, dont un titre culte (Borderlands 2) et une licence légendaire (Seigneur des anneaux) mise à l’honneur. Plus d’infos…

Free lance deux nouvelles fonctionnalités sur Freebox Files sur Android comme retrouver en 1 clic vos contenus importés ou téléchargés grâce à la rubrique “dernièrement ajoutés” qui s’affiche sur l’accueil, mais aussi d’être alerté lorsque vos téléchargements sont terminés via une notification, simplement en activant la fonctionnalité dédiée. Plus d’infos…

Freebox Pop, Ultra, Delta et mini 4K : de nouveaux contenus dès la rentrée sur TF1 4K. Plus d’infos…

Les nouveautés Free Mobile

Free Mobile améliore son espace abonné sur le web et prévoit d’autres évolutions. La nouveauté, vous retrouvez désormais un affichage de la consommation en cours en France et à l’étranger simplifiée, avec des jauges vertes et rouges qui remplacent les informations textuelles de la précédente version. Plus d’infos… Très solide, Free Mobile conserve son leadership sur le gain d’abonnés au 2ème trimestre (+120 000), ne pas augmenter ses prix fait la différence. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Freebox TV : une chaîne TV de Mediawan et NBC Universal disparaît, à savoir Golf Channel. Plus d’infos…

Un nouveau cap de franchi, la toile des boutiques Free continue de se tisser partout dans l’Hexagone. Désormais, l’opérateur compte 250 espaces de ventes et conseils, soit trente de plus qu’il y a un an, a-t-il indiqué hier en marge de la présentation de ses résultats semestriels. Plus d’infos…

L’usage de l’IA permet à la maison-mère de Free d’améliorer son taux de rétention mais aussi d’optimiser la consommation électrique sur les réseaux. Plus d’infos…