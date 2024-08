Freebox Pop, Ultra, Delta et mini 4K : de nouveaux contenus dès la rentrée sur TF1 4K

Good Doctor saison 7, le match de foot France-Italie ou encore Monk ( le film), la chaîne TF1 4K se prépare pour la rentrée.

Outre les quelques chaînes 4K de la Freebox qui diffusent leurs contenus en format UHD, il existe également les déclinaisons de grandes chaînes en version 4K. Celles-ci proposent régulièrement quelques contenus, même si cela est plutôt rare. C’est le cas de TF1 4K, canal 101 de Freebox TV, disponible gratuitement pour les abonnés Freebox idoines, à savoir Delta, Pop, One, mini 4K et Ultra. Pour la Freebox Révolution, le player n’est pas compatible mais il est possible d’y accéder via l’Apple TV par exemple ou une Smart TV.

Comme le rapporte le compte @ultrakfr sur X, la chaîne du groupe audiovisuel privé leader de la télévision en France va diffuser de nouveaux programmes en 4K pour la rentrée.

Si Camping Paradis a été diffusé en UHD ce lundi 26 août, suivront Monk : le retour (film), le 4 septembre, puis Section de recherches, saison 7, dès le 5 septembre. Le football sera aussi de la partie avec la Ligue des Nations et le match France – Italie, le 6 septembre. La saison 7 de Good Doctor sera quant à elle diffusée en 4K dès le 11 septembre prochain. Les films du dimanche soir sont également concernés, mais à première vue “upscalés”.

TF1 4K, est disponible et incluse pour les abonnés disposant d’un débit supérieur à 17 Mbits/s et équipés d’un décodeur mais aussi d’un téléviseur compatible.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox