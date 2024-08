SFR innove, les mobiles nous ont changé, un réseau de Free inutile ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des telecoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”

La nouvelle proposition de SFR intéresse

Frappée par une fuite massive d’abonnés, la filiale d’Altice continue son opération reconquête en lançant son programme “SFR Multi” afin de permettre notamment à ses abonnés partager leurs gigas avec leurs proches. “Ainsi, avec une box SFR au sein du foyer, les abonnés peuvent bénéficier du partage de gigas jusqu’à 100Go/mois sur les lignes des proches, de remises sur le mobile jusqu’à 20€/mois sur 4 lignes mobile et de remises jusqu’à 5€ par mois sur l’offre « Maison Sécurisée »“, précise l’opérateur. Une proposition qui intrigue et a clairement attiré l’attention de certains internautes.

Les boutiques Free sont-elles si utiles ?

L’application Free permet désormais de localiser une boutique Free près de soi et d’obtenir un itinéraire précis grâce aux applications de cartes de navigation intégrées. Un outil pour le moins pratique pour ceux désirant se rendre dans l’une des antennes du réseau de distribution de l’opérateur. Cependant, au vu des possibilités limitées proposées par ces boutiques, certains remettent en cause l’utilité de ce réseau…

L’impact de la téléphonie mobile sur nos comportements

Avec l’afflux de nombreux spectateurs, les festivals et évènements sportifs représentent de véritables challenges pour les opérateurs qui doivent assurer une bonne connectivité pour que ces derniers puissent partager leur expérience et communiquer. Ce weekend, trois festivals ont ainsi vu s’installer des installations provisoires permettant de donner un coup de boost au réseau Free Mobile. Une initiative louable, mais certains considèrent qu’il est dommage d’utiliser son réseau mobile durant un festival de musique… Ce à quoi d’autres rétorquent qu’il faut vivre avec son temps et les évolutions entraînées par l’importance prise par les mobiles dans notre vie…

Toujours de la place pour des améliorations dans les applis Free

Free vient de déployer une nouvelle version de son application éponyme sur Android et iOS avec une amélioration plutôt bienvenue qui intéressera notamment ceux qui voyagent. En effet, dans la section consommation, vous trouverez une section “un voyage en vue?”, qui vous permettra de rechercher le pays qui vous intéresse pour savoir ce dont vous disposez avec votre forfait : data incluse, SMS/MMS, appels… A noter d’ailleurs, si vous allez dans un pays qui n’est pas inclus dans votre offre, le prix du Mo est directement indiqué. Une fonctionnalité plus intuitive qu’une simple redirection vers une page web. Selon les observations de Tiino, lorsqu’on est en roaming à l’étranger, le pays est automatiquement sélectionné. Cependant, d’après les retours, il y a encore un peu d’améliorations à réaliser pour un outil optimal !

Pourquoi réserver des offres aux jeunes ?

“Des offres Fibre et 5G box flexibles et compétitives pour une connexion rapide, puissante et fiable grâce au WiFi 6”, après avoir lancé en juillet 2023 « l’offre -26 ans » dédiée aux jeunes et composée d’une 5G box ou 4G box avec internet illimité, Bouygues Telecom dégaine élargit cette fois sa gamme dédiée aux 18-25 ans avec une offre Fibre, leur permettant de bénéficier du WiFi n°1 selon nPerf. Celle-ci intègre le WiFi 6 avec un débit allant jusqu’à Gb/s en download et 700 Mb/s en upload, le tout au prix de 24,99€/mois sans engagement mais sans TV. Une clé 4G et 200 Go est mise à disposition dès la souscription et jusqu’au raccordement de la box internet. Ce ne sont pas les seuls à avoir lancé ces offres réservées à un jeune public, mais certains internautes trouvent que la logique derrière ces dernières est discutable. Rappelons cependant que prouver ses revenus est un peu plus complexe que prouver son âge, pas sûr d’avoir envie de fournir ses fiches de paie sur 12 mois pour bénéficier d’une offre télécom…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox