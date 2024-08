Une promo proposant DAZN à moitié prix en test sur Amazon Prime Video

A peine trois semaines après le lancement de son abonnement, une promo est proposée à certains abonnés pour l’offre Ligue 1 de DAZN.

Le tarif de DAZN, nouveau diffuseur de la majorité de la Ligue 1, fait débat : 39.99€/mois pour huit matches par mois, sans engagement. Un prix assez élevé surtout en comparaison du pass Ligue 1 d’Amazon (moins de 15€/mois). Cependant, des promotions peuvent adoucir cela et c’est le cas sur Prime Video.

La situation est assez spéciale : aucune promotion n’est proposée sur Canal, chez les opérateurs ou sur le site de DAZN, seule la plateforme américaine la propose et uniquement à certains abonnés qui reçoivent un mail dédié. L’offre promotionnelle est pourtant pour le moins alléchante : 19.99€/mois pendant trois mois et elle est valable jusqu’au 9 septembre prochain. Certains imaginent déjà que DAZN soit en train de tester la formule pour revoir sa proposition tarifaire. Le service compte par ailleurs sur plus d’un million d’abonnés pour réussir à rentabiliser son investissement.

Source : Numerama

