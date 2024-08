Free Mobile booste son réseau pour couvrir 3 évènements se déroulant en même temps à travers la France

L’opérateur continue de déployer des installations temporaires pour assurer une bonne connectivité aux festivaliers à travers l’Hexagone. Cette semaine ce sont trois évènements en même temps qui bénéficient de ces dispositifs.

Avec l’afflux de nombreux spectateurs, les festivals et évènements sportifs représentent de véritables challenges pour les opérateurs qui doivent assurer une bonne connectivité pour que ces derniers puissent partager leur expérience et communiquer. Cette semaine, trois festivals voient ainsi s’installer des installations provisoires permettant de donner un coup de boost au réseau Free Mobile.

A Rock-en-Seine et pour le festival V-and-B Fest, deux camions équipés d’une antenne mobile ont ainsi été déployés par l’opérateur de Xavier Niel. Ils sont alimentés par une fibre optique de 10Gb/s qui permet ainsi un trafic optimal. La configuration a par ailleurs évolué dans deux secteurs pour proposer la 4×4 mimo et embarquer les fréquences fréquences 900 MHz (3G), 700/1800/2100/2600 MHz (4G) et 700/3500 MHz (5G). Dans certains cas, l’opérateur déploie des pylônes provisoires, comme c’est le cas au Touquet Music Beach Festival.

L’opérateur a annoncé des évolutions pour l’année prochaine afin de couvrir ces évènements : “en 2025, attendez-vous à voir ces camions encore plus nombreux et mieux équipés, assurant une couverture mobile sans précédent lors de tous vos événements préférés. Free, c’est la garantie de rester connecté, même dans les moments les plus intenses“, affirmait-il en début d’été.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox