Abonnés Freebox et Amazon Prime : cinq nouveaux jeux PC gratuits à récupérer

Vous pouvez découvrir 5 nouveaux titres offerts par Prime Gaming, il y a du choix en termes de genre.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, 5 titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant au moins 33 jours, et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

Bienvenue dans KeyWe, le puzzle-game postal en coop, mignon et chaotique, où le courrier doit circuler et où c’est à vous de faire fonctionner les choses. Incarnez Jeff et Debra, deux petits oiseaux kiwis qui ne sont autres que les deux nouvelles recrues du Bureau de Téléposte du Bungalow Basin. N’ayant pas de mains pour les aider, les deux doivent travailler ensemble pour sauter, battre des ailes, picorer et se frayer un chemin à travers un paysage interactif de leviers, de boutons et de cloches pour que le courrier soit distribué à temps. Du dépôt au quai d’expédition et du plancher d’expédition en passant par le bureau du télégraphe et la coopérative des casoars à l’arrière, la Poste est une machine à traiter le courrier bien huilée… du moins, en général.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Dans Spells & Secrets, vous êtes étudiant en première année d’arts magiques et vous arrivez à l’Académie de Greifenstein. Dans un monde et une époque comme le nôtre, vous avez hâte de vivre et d’apprendre avec vos camarades de classe et vos professeurs dans cet impressionnant château magique. Un étrange incident survenu lors de votre premier jour bouleverse l’école. C’est à vous de sauver le château en constante évolution et de sauver vos camarades de classe perdus. Utilisez vos sorts de manière créative pour combattre des créatures magiques, explorer le terrain de l’école et découvrir les secrets du château afin de révéler le mystère qui l’entoure.

Si vous avez toujours rêvé d’être un étudiant en sorcellerie doté de pouvoirs magiques, si vous aimez explorer des mondes fantastiques et découvrir des mystères cachés, Spells & Secrets est le jeu parfait pour vous.



Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Explorez le monde de Grime où vous escaladez des dents géantes qui jaillissent des murs et affrontez des ennemis dotés de mutations capables de trancher avec de longs bras semblables à des poignards, d’écraser le joueur avec des mains géantes ou même de vous lancer des projectiles avec une queue hérissée. Les ennemis peuvent subir une tonne d’autres mutations, chacun ayant besoin de sa propre méthode pour y faire face, certains devenant des boss géants qui parcourent toute la pièce. The Definitive Edition inclut les trilogie de DLC gratuits, Colors of Rot, Tinge of Terror et Parting Shade, chacun élargissant le monde et les ennemis de cette metroidvania sombre et lugubre.  Young Souls combine les genres classiques du beat ’em up et des jeux de rôle riches en histoires dans une histoire magnifiquement conçue, dans un monde conçu avec une direction artistique époustouflante. Jouez à un jeu de rôle dynamique et profond à défilement horizontal en incarnant Jenn et Tristan, en mode solo ou coopératif, tout en explorant les quatre biomes uniques du monde tordu des gobelins et du monde élégant des humains.  Figment 2: Creed Valley est un jeu d’action-aventure qui se déroule dans l’esprit humain. Les cauchemars sèment le chaos et envahissent des terres autrefois paisibles. Joignez-vous au courage de Dusty, The Mind, pour vous frayer un chemin à travers des énigmes, des combats de boss musicaux et des environnements uniques. Affrontez vos peurs de front.  Pour accéder à ces titres, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer. Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox