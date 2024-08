Free lance une nouvelle fonctionnalité qui peut être utile à ses abonnés Freebox et Free Mobile

Désormais incontournable, l’application d’espace abonné “Free” permet à présent aux abonnés Freebox et Free mobile de profiter d'”une nouvelle fonctionnalité qui simplifiera leur expérience : la localisation des boutiques”, annonce l’opérateur. Directement accessible dans l’application mobile, celle-ci permet aux utilisateurs de visualiser sur une carte les boutiques les plus proches de chez eux. Des informations complémentaires y figurent comme l’adresse complète ainsi que les horaires d’ouverture.

L’application Free permet désormais de localiser une boutique Free près de soi et d’obtenir un itinéraire précis grâce aux applications de cartes de navigation intégrées.

Et ce n’est pas tout puisque l’application permet désormais aussi la possibilité de définir un itinéraire pour se rendre en boutique. “Grâce aux applications de carte et de navigation intégrées, vous pourrez choisir le moyen de transport qui vous convient le mieux et suivre pas à pas l’itinéraire recommandé”, indique Free.