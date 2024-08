Free Mobile envoie un mail à ses abonnés pour les faire “craquer sans raquer”

Free Mobile promeut son service de reprise mobile avec l’iPhone 15.

“Cette année pour la rentrée, mieux qu’un nouveau cartable, un iPhone 15. Et à prix Free, encore mieux. Faites reprendre votre iPhone actuel et profitez d’une remise exceptionnelle de quoi bien vous équiper, et toujours sans vous ruiner“, c’est par ce message dans une opération commerciale par courriel que Free Mobile propose une nouvelle offre sur l’un des flagships d’Apple, à quelques semaines de la présentation de nouveaux modèles.

L’iPhone 15 bénéficie jusqu’au 21 août jusqu’à 250 euros de remise, “soit 170€ pour la reprise d’un iPhone 12 en parfait état +80€ de bonus reprise pour la reprise de votre ancien mobile. L’opérateur permet de faire estimer son iPhone Rendez-vous sur la page iPhone 15, il suffira de se laisser guider et de saisir les 15 premiers chiffres de l’IMEI de votre téléphone et de répondre aux questions qui sont posées. L’offre est disponible en ligne ou dans les différentes boutiques Free.

