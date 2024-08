Les nouveautés chez Free : mise à jour des Freebox, lancement de Free Foot et arrivée de DAZN sur les box des abonnés

C’est parti pour les nouveautés de la semaine même pendant l’été ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Malgré la fin des droits de la ligue 1 qu’il avait acquis, Free n’abandonne pas le foot et a annoncé la semaine dernière s’associer avec DAZN, diffuseur de l’ensemble de la Ligue 1 McDonald’s en France, pour offrir un accès gratuit et exclusif aux moments forts en quasi direct des matchs de la compétition grâce à sa nouvelle application Free FOOT (anciennement Free Ligue 1). Plus d’infos…

Avis aux abonnés Freebox Révolution et et Delta avec le player Devialet, Free vient a déployé une nouvelle mise à jour du firmware des boîtiers TV. Le premier passe en version 1.3.39 et le second en version 1.5.9. Plus d’infos… Déploiement également d’une mise à jour corrective du serveur de la Freebox Ultra (4.8.14) . La box pouvait se bloquer en étape 6 lorsque sa température était trop grande. Par ces temps de canicule, ce problème avait donc davantage de chance de se produire, il est désormais corrigé. Plus d’infos… Free a amélioré la fonction start-over sur la Freebox Delta avec Player Devialet. Dorénavant, il est possible d’avoir davantage de finesse dans la “gestion du temps”. Si un appui court sur la flèche de gauche permet toujours de revenir au début du programme en cours, puis directement 4 heures en arrière (ce qui ne permettait une finesse dans la navigation), un appui long permet dorénavant de reculer simplement en arrière de quelques minutes, comme sur une vidéo YouTube par exemple. Plus d’infos…

Free enrichit le catalogue de son service OQEE Ciné pour ses abonnés Free avec de nouveaux films comme Légionnaire (1998), Killshot, Double Team, 1941, L’Attaque du métro 123, Le Diable en robe bleue, Faster et Comment savoir. Plus d’infos… Abonnés Freebox et Amazon Prime : 6 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer avec Prime Gaming, dont un opus d’une licence culte (Baldur’s Gate II : Enhanced Edition). Plus d’infos…

L’application Free permet désormais de localiser une boutique Free près de soi et d’obtenir un itinéraire précis grâce aux applications de cartes de navigation intégrées. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Ligue 1 : Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom ont signé des accords de partenariats avec DAZN, la Ligue 1 est donc désormais disponible sur les Freebox. Plus d’infos…

Free a fait face à une affluence encore jamais vue sur son réseau mais indique avoir anticipé cette surcharge ce qui a permis de maintenir la qualité de service. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox