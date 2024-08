Abonnés Freebox et Amazon Prime : 6 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer avec Prime Gaming, dont un opus d’une licence culte

Cinq jeux parfaits pour l’été aux évaluations très positives. Et c’est gratuit sur Prime Gaming.

Les abonnés Freebox Delta pour qui Amazon Prime est inclus et les abonnés Freebox Révolution et Pop ayant activé les 6 mois offerts, mais aussi tous les autres membres Prime, peuvent profiter de nouveaux jeux gratuits PC chaque semaine avec Prime Gaming. Pas moins de cinq jeux à récupérer cette semaine dont un opus d’une célèbre licence.

On commence avec Beholder 3 un jeu à la fois en 2D et en 3D où vous y incarnez un propriétaire également membre du ministère. Lorsqu’un agent de sécurité de haut rang vous sauve de la prison, vous vous retrouvez pris au piège dans ses manigances. Vous devez désormais éliminer tous ceux qui se dressent sur le chemin de ses plans secrets et tenter de reprendre votre vie en main tout en cumulant deux emplois. Le jeu est à récupérer jusqu’au 13 novembre prochain.



On poursuit avec Baldur’s Gate II : Enhanced Edition le célèbre classique du RPG. Kidnappé. Emprisonné. Torturé. Le mage Irenicus vous retient captif dans sa forteresse pour tenter de vous priver des pouvoirs qui vous reviennent de droit. Ce jeu est à récupérer sur Prime Gaming jusqu’au 14 septembre prochain.



“Ces jeux sont disponibles sur Amazon Games. Pour savoir comment le récupérer, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire”.

On continue avec trois jeux à récupérer sur Gog.com. Hard West 2 est un jeu de combat tactique ou vous incarnez Gin Carter, un bandit notoire dont la réputation est aussi dangereuse que la frontière elle-même. À la recherche d’un gros score, vous entendez dire que le légendaire « Train fantôme » se dirige vers vous, chargé d’or fédéral.



Lancez-vous dans un jeu de rôle musical interactif avec Stray Gods. Incarnez Grace qui a abandonné ses études, et qui se voit accorder le pouvoir d’une muse – un pouvoir dont elle aura besoin pour découvrir la vérité sur la mort de son prédécesseur avant la fin du temps imparti. Vous déciderez avec qui Grace s’allie, à qui elle peut faire confiance et qui peut la trahir dans ce jeu de rôle musical magnifiquement illustré à la main.



Pour finir, avec En Garde! lancez-vous dans un jeu d’action-aventure qui propose aux joueurs d’incarner Adalia de Volador, une légendaire héroïne duelliste, dans une vision fantasmée du XVIIe siècle. Les joueurs peuvent se lancer dans des escapades audacieuses pleines de charme et d’humour, défier la trahison du cruel Comte-Duc et s’opposer à la tyrannie avec panache.



Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte GOG, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GOG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer. Ces jeux sont disponibles jusqu’au 13 novembre prochain.

