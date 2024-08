Free annonce avoir adapté son réseau face aux affluences inédites de cet été

Free a fait face à une affluence encore jamais vue sur son réseau mais indique avoir anticipé cette surcharge ce qui a permis de maintenir la qualité de service.

L’équipe Free de Free qui gèrent le réseau viennent de faire un bilan de Jeux Olympiques de Paris et plus largement de cet été 2024 exceptionnel riche en évènements sportifs et culturels. Free réseau annonce ainsi avoir fait face à “des affluences inédites, et de nombreux lieux qui connaissent un trafic bien plus dense”.

Free explique que “pour garantir la meilleure expérience à tous nos abonnés, nos équipes réseaux se mobilisent depuis de nombreuses semaines déjà. Aménagement des infrastructures existantes, déploiement d’antennes temporaires offrant une capacité très élevée, ou encore surveillance accrue de nos réseaux : nous avons mené de nombreuses actions pour anticiper vos besoins durant cette période. Il était impératif d’avoir la meilleure fluidité dans les zones de forte affluence et les sites sensibles. Nos équipes ont trouvé plusieurs solutions pour augmenter fortement la capacité d’accueil de nos abonnés sur nos antennes mobiles permettant de doubler, voire tripler les connexions simultanées. Par exemple, certains paramètres ont été modifiés sur les technologies 3G, 4G et 5G pour éviter une congestion du réseau lors d’affluence exceptionnelle. Cela a permis de maintenir une qualité de service satisfaisante malgré la forte sollicitation sur nos antennes.”

L’équipe Free en charge du réseau

“Si vous pouvez partager vos plus beaux moments avec vos proches, c’est grâce au travail exceptionnel de nos collaborateurs. Alors un immense merci à toutes nos équipes techniques, mobilisées partout en France 7j/7 et 24h/24 pour vous apporter le meilleur service !” conclut Free_1337, le service officiel de Free qui informe les abonnés sur les réseaux fixe et mobile de l’opérateur

