Ligue 1 : Canal+ et DAZN signent un partenariat de diffusion

Le Groupe Canal+ et DAZN viennent de conclure un partenariat stratégique de distribution en France, offrant ainsi à leurs abonnés un accès complet aux matchs de la Ligue 1 McDonald’s.

À partir du 16 août, Canal+ proposera à ses abonnés l’option DAZN, qui inclura non seulement la chaîne live DAZN 1, mais aussi jusqu’à quatre canaux supplémentaires et une offre de contenus à la demande. Ce partenariat permettra aux abonnés de Canal+ de suivre l’intégralité des matchs de la Ligue 1 McDonald’s diffusés par DAZN. Chaque journée de championnat verra la diffusion de huit matchs en direct et en exclusivité, y compris des événements phares tels que le Trophée des Champions et les matchs de barrages. Ces retransmissions incluront également les 10 meilleurs matchs de la saison, mettant en lumière les confrontations les plus attendues.

Une offre élargie de contenus sportifs

Outre les matchs de la Ligue 1, ce partenariat permet aux abonnés CANAL+ de profiter d’une large gamme de compétitions sportives de premier plan proposées par DAZN. Parmi celles-ci, le championnat de basket-ball Betclic Elite et diverses disciplines de sports de combat de renommée mondiale seront disponibles, offrant une diversité de contenus sportifs sans précédent.

Le service DAZN sera proposé en option aux abonnés de CANAL+ au même tarif que celui pratiqué par DAZN, soit 29,99 euros par mois. Ce tarif inclut l’accès complet à l’offre Ligue 1 McDonald’s de DAZN. De plus, les abonnés pourront accéder à ces contenus en direct via la plateforme myCANAL, simplifiant ainsi l’expérience utilisateur.

