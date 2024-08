Sécurisation de la fibre optique : un défi crucial pour l’Internet français”

Le réseau de fibre optique, essentiel pour le bon fonctionnement du trafic Internet, s’étend sur des centaines de milliers de kilomètres à travers la France. Ce réseau, considéré aujourd’hui d’intérêt général, est au cœur des infrastructures numériques du pays, tout comme le sont les réseaux électriques ou ferroviaires. Cependant, il est de plus en plus ciblé par des actes de sabotage qui, bien que rapidement résolus, soulèvent des inquiétudes croissantes quant à sa sécurité et sa résilience.

Dans la nuit du 29 juillet, plusieurs liaisons de fibre optique ont été sabotées simultanément dans six départements, provoquant une interruption temporaire du trafic Internet. Bien que le service ait été rétabli en quelques heures, cet incident n’est pas un cas isolé. Il fait suite à une attaque similaire survenue en avril 2022. Pour les professionnels du secteur, ces actes ne sont pas seulement perturbateurs, mais ils révèlent une vulnérabilité inquiétante dans un réseau aussi crucial.

Selon Philippe Le Grand, président d’InfraNum, la fédération représentant les infrastructures de télécommunications, de telles attaques sont malheureusement appelées à se reproduire. La fibre optique, en raison de son rôle central dans le transport des données numériques, est devenue une cible privilégiée, tout comme le réseau ferroviaire. Saboter ces câbles, c’est compromettre temporairement l’accès à Internet et paralyser de nombreux services qui en dépendent.

La fragilité des infrastructures

La fibre optique a été déployée en France dès les années 1990, alors que le concept des autoroutes de l’information émergeait. Aujourd’hui, ce réseau dense transporte les données à une vitesse proche de celle de la lumière, reliant des points d’échange stratégiques et des centres de données. Cependant, malgré les avancées technologiques, la protection de ces infrastructures reste un défi majeur.

Les câbles de fibre optique, bien que souvent enterrés ou placés le long de grands axes routiers ou ferroviaires, sont particulièrement vulnérables au niveau des « chambres de tirage ». Ces caissons enterrés permettent l’accès aux câbles pour la maintenance, mais ils deviennent aussi des points faibles en cas de sabotage. Les incidents récents ont montré que les saboteurs ciblent ces chambres, souvent situées dans des zones isolées, rendant la détection des intrusions difficile.

Vers une meilleure protection du réseau

Face à ces menaces, les professionnels du secteur soulignent la nécessité de renforcer la protection du réseau. Certaines propositions incluent la dissimulation des cartes des réseaux pour compliquer la tâche des saboteurs. Cependant, cette solution pourrait être limitée par d’éventuelles complicités internes aux opérateurs. Depuis l’attaque de 2022, la question de l’implication de sous-traitants mécontents a été soulevée, bien que l’enquête n’ait pas encore permis de confirmer cette hypothèse.

Pour améliorer la résilience du réseau, certains experts préconisent un maillage encore plus fin du réseau de fibre optique, permettant une redirection rapide du trafic en cas de coupure. Ce maillage, déjà en place sur les principales lignes de longue distance, a prouvé son efficacité lors des incidents de juillet, avec des routes alternatives prenant rapidement le relais.

Un investissement nécessaire pour l’avenir

La sécurisation du réseau de fibre optique nécessite des investissements conséquents. Selon InfraNum, le coût de ces mesures de protection pourrait varier entre 7 et 17 milliards d’euros, en fonction du niveau de résilience choisi. Les collectivités locales, encouragées par l’Agence nationale pour la cohésion des territoires et la Banque des territoires, sont incitées à intégrer ces considérations dans leurs plans locaux de résilience.

En conclusion, si une coupure totale du trafic Internet sur les grandes lignes est aujourd’hui quasiment impossible grâce à un maillage robuste, la fragilité demeure au niveau des réseaux locaux. Les événements naturels, tout autant que les actes de sabotage, représentent une menace pour ces infrastructures critiques. L’avenir du réseau de fibre optique en France dépendra de la capacité du secteur à renforcer la sécurité et la résilience de ces infrastructures vitales.

Source : Le Monde

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox