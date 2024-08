Free s’associe avec DAZN et lance FreeFOOT

Malgré la fin des droits de la ligue 1 qu’il avait acquis, Free n’abonne pas foot et annonce s’associer avec DAZN, la 1ère plateforme mondiale de streaming sportif et diffuseur de l’ensemble de la Ligue 1 McDonald’s en France, pour offrir un accès gratuit1 et exclusif aux moments forts en quasi direct des matchs de la Ligue 1 McDonald’s sur la nouvelle application Free FOOT (anciennement Free Ligue 1).

Ce partenariat, basé sur le succès de Free Ligue 1, fait partie de la stratégie de DAZN pour rendre la Ligue 1 McDonald’s accessible au plus grand nombre en France. Il permet de suivre en extraits en quasi direct les meilleures actions de la Ligue 1 McDonald’s, y compris des résumés de matchs. Ces contenus sont disponibles gratuitement et sans engagement, pendant et après chaque match. « Free est fier de s’associer à DAZN pour proposer un service unique et exclusif pour suivre la Ligue 1 McDonald’s. En effet, cette ouverture à tous les fans de football, au-delà des seuls abonnés Free, s’inscrit dans la volonté de Free FOOT de devenir la référence pour suivre l’actualité du ballon rond en France de manière simple, ludique et gratuit. » a expliqué Thomas Reynaud, le directeur général du Groupe iliad

Grâce à l’application Free FOOT les fans de sport auront accès gratuitement à un large éventail de contenus, notamment :

• Les extraits en quasi direct et résumés de huit matchs de chaque journée de Ligue 1 McDonald’s.

• Des analyses et des commentaires d’experts pour décrypter les matchs et les performances des joueurs.

• Des contenus exclusifs tels que des interviews de joueurs et les coulisses d’entraînement.

• Sur les réseaux sociaux de Free FOOT : des jeux concours et des interactions avec les fans.

Les contours de ce partenariat

DAZN et Free collaborent pour créer du contenu éditorial en accord avec l’approche innovante de DAZN, afin d’offrir aux fans de football une expérience enrichie des matchs de Ligue 1 McDonald’s, notamment en exploitant de nouvelles positions de caméras qui offrent des perspectives inédites lors des rencontres.

L’application Free FOOT, développée avec DAZN, sera intégrée à l’écosystème numérique de DAZN, offrant aux fans un large choix pour suivre leur club favori de Ligue 1 McDonald’s et la compétition dans son ensemble.

Les fonctionnalités de Free FOOT

Dès le début de la saison 2024/2025 de la Ligue 1 McDonald’s, la nouvelle application Free FOOT offrira un accès gratuit, en quasi direct, aux moments forts de huit matchs par journée. Disponible sur iOS et Android, Free FOOT permettra aux fans de football de revivre, en extraits en quasi direct, les buts, les occasions franches, les actions chaudes ainsi que les moments les plus marquants de la

compétition.

Free FOOT sera accessible à tous les fans de football, abonnés ou non, ce qui en fait l’un des moyens les plus simples pour suivre la Ligue 1 McDonald’s.

Cette nouvelle application Free FOOT dédiée aux fans de football français, succède à Free Ligue 1 qui a connu un immense succès pendant quatre ans. Nicolas Thomas, le directeur général de Free a expliqué que « Free Ligue 1 a connu un succès incroyable auprès des fans de football français. Aujourd’hui, nous lançons Free FOOT, l’application idéale pour vivre sa passion du football encore plus intensément. »

Les utilisateurs actuels de l’application Free Ligue 1 profiteront automatiquement de la nouvelle application Free FOOT grâce à une simple mise à jour depuis l’App Store ou Google Play. Il n’est pas encore précisé ce qu’il en sera du service Free Ligue 1 sur la Freebox Rendez-vous en tous cas le vendredi 16 août avec le début de la Ligue 1 McDonald’s et l’affrontement entre le HAVRE AC et le PARIS SG !

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox