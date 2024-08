Bouygues Telecom dégaine de nouvelles offres internet uniquement pour les moins de 26 ans

Pour répondre aux besoins de connectivité des jeunes, Bouygues Telecom propose depuis plusieurs jours des offres internet fixe spécialement dédiées aux moins de 26 ans, à 24,99€ par mois sans engagement.

“Des offres Fibre et 5G box flexibles et compétitives pour une connexion rapide, puissante et fiable grâce au WiFi 6”, après avoir lancé en juillet 2023 « l’offre -26 ans » dédiée aux jeunes et composée d’une 5G box ou 4G box avec internet illimité, Bouygues Telecom dégaine élargit cette fois sa gamme dédiée aux 18-25 ans avec une offre Fibre, leur permettant de bénéficier du WiFi n°1 selon nPerf. Celle-ci intègre le WiFi 6 avec un débit allant jusqu’à Gb/s en download et 700 Mb/s en upload, le tout au prix de 24,99€/mois sans engagement mais sans TV. Une clé 4G et 200 Go est mise à disposition dès la souscription et jusqu’au raccordement de la box internet.

S’agissant de la box 5G, le WiFi 6 est aussi de la partie avec un débit allant jusqu’à 1,1 Gb/s en download et 58 Mb/s en upload. Le prix est aussi de 24,99€/mois sans engagement avec la possibilité de suspendre l’offre pendant 2 mois une fois/an. Pas d’installation nécessaire, l’offre est également disponible en 4G box selon l’éligibilité du client. Point fort, 70 chaînes TV sont incluses sur l’application B.tv.

Bouygues Telecom contactera par e-mail quelques semaines après la date des 26 ans de ses jeunes clients pour leur proposer de passer sur une offre similaire, à un tarif standard.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox