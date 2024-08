Free annonce comment accéder à DAZN et toute la Ligue 1 directement sur les Freebox

Diffuseur officiel de la Ligue 1 McDonald’s à partir de cette saison, DAZN est accessible depuis le coup d’envoi du championnat à tous les abonnés Freebox ayant l’option TV, l’application est la seule à vous proposer un accès intégral. Mais comment y accéder depuis sa Freebox ?

“Pour souscrire, vous devez simplement vous rendre sur le canal 37 de votre Freebox. Lors du processus de souscription, il sera proposé deux types d’abonnements à chaque fois avec ou sans engagement”, a annoncé Free sur son portail le 23 août.

Le premier est le pack Unlimited affiché à 29,99 € par mois avec un engagement d’un an ou 39,99€/mois sans engagement. Celui-ci inclut toute la Ligue 1 McDonald’s soit 8 matchs en direct et en exclusivité par journée + le match restant en décalé, mais aussi toute la saison de la Betclic ELITE en direct et exclusivité, les grands combats en MMA avec la PFL, la boxe et le Glory en kick-boxing ou encore l’UEFA Women’s Champions League, la Jupiler Pro League et bien d’autres.

Le second est le Pack Super Sport, il comprend tous les sports du pack Unlimited à la seule différence qu’il donne accès seulement à plus belle affiche de la Ligue 1 à chaque journée, le tout pour 14,99 € par mois avec engagement d’un an, 19,99 € par mois sans engagement.

Après avoir lancé un pack DAZN + Canal+ Ligue 1 en février dernier, Free a signé en août tout comme Orange, SFR et Bouygues Telecom un nouveau contrat de distribution avec celui qui diffusera la Ligue 1 durant les prochaines saisons. « Ces partenariats avec les quatre principaux opérateurs de télécommunications offrent une portée et une accessibilité majeure a la plateforme innovante et aux offres de DAZN » , s’est-il félicité.

