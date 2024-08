Les nouveautés chez Free et Free Mobile : encore un plus pour les abonnés Freebox Ultra, lancement d’une offre spéciale et d’une fonctionnalité très bienvenue

Abonnés Freebox et Amazon Prime : cinq nouveaux jeux PC gratuits à récupérer (KeWe, Spells & Secrets, Figment 2: Creed Valley, Young Souls, Grime). Plus d’infos…

Free fait tester des nouveautés sur son application Freebox Files comme la possibilité de permettre de retrouver en 1 clic vos contenus importés ou téléchargés grâce à la rubrique “dernièrement ajoutés” mais aussi d’être alerté lorsque vos téléchargements sont terminés via une notification. Plus d’infos…

Free enrichit le catalogue de son service OQEE Ciné pour ses abonnés Free avec l’ajout de nouveaux films et séries comme Robin des Bois : Prince des voleurs, Mémoires d’une Geisha, No et Moi, SuperGrave, Larry Flynt. Plus d’infos…