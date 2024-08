Free : la fonction start-over optimisée débarquera “bientôt” dans la version web d’Oqee pour les abonnés Freebox et Free Mobile 5G

Revenir jusqu’à 4h en arrière sur Oqee.TV via un navigateur sera prochainement possible, annoncent les équipes du service TV de Free.

Après avoir optimisé récemment le start-over sur le player Devialet de la Freebox Delta, Free prépare une évolution importante de cette fonctionnalité très utilisée, cette fois sur la version navigateur de son interface TV Oqee by Free, laquelle permet pour le moment seulement un retour au début du programme en cours et non jusqu’à 4h comme c’est actuellement le cas sur d’autres supports de l’application comme les smartphones (iOS et Android) par exemple. En réponse à une question d’une Freenaute au sujet de ce constat; le site d’assistance de l’application a annoncé travailler sur cette évolution pour les navigateurs : “Ça arrive bientôt, encore un peu de patience ! nos équipes sont sur le coup”.

Oqee.TV est compatible avec les navigateurs Safari ( à partir de la version 13), Chrome 87 et plus, Firefox 78 et plus, EDGE 78 et plus. S’agissant des systèmes d’exploitation supportant cette version, il est nécessaire de disposer de Windows (≥ version 78), MacOS (≥ version 10.13) ou Linux. Pour ce dernier, en raison des nombreuses configurations existantes, “nous ne pouvons pas garantir le bon fonctionnement de OQEE by Free sur cet environnement”, précise l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox