Canal+ lance un “nouvel enrichissement majeur” pour tous ses abonnés, Paramount+ est désormais inclus sans surcoût

Le service de SVOD Paramount+ est désormais inclus dans l’option Canal+ à la Demande de toutes les offres du groupe audiovisuel français.

“Nouvel enrichissement majeur de l’offre Canal+ dès aujourd’hui. Après Apple TV+ inclus avec Canal+, Paramount+ désormais accessible à tous nos abonnés sans frais supplémentaires”, a annoncé ce 20 août sur X (ex-Twitter”, le président du directoire de Canal+, Maxime Saada. La filiale de Vivendi continue ainsi d’enrichir ses offres. A titre d’exemple, son abonnement standard Canal+ est aujourd’hui proposé à 19€99/mois pendant 12 mois, puis 27€99/mois avec un engagement de 24 mois.

Pour la formule sans engagement, il faut débourser 27,99€/mois. En plus des contenus du service SVOD d’Apple et celui de Paramount Global, cette formule donne accès à la chaîne Canal+ mais aussi à Canal+ Box Office, Canal+ Grand Ecran, Canal+ Sport 360, Séries, Docs et Kids. L’option Canal+ à la Demande peut être notamment supprimée à la souscription à une offre Canal+, le prix de l’abonnement baissera ainsi d’1 euro par mois la 1ère année et de 2 euros après 12 mois.

