Canal+ lance son offre “Pass Coupes d’Europe” pour accéder à 100% de la Ligue des Champions, Ligue Europa etc

Pour accéder aux différentes coupes d’Europe de foot dont la Ligue des Champions dont il détient les droits en intégralité, Canal+ lance une nouvelle offre et intègre l’accès à ces compétitions dans deux de ses abonnements actuels, à savoir Canal+ Sport et Canal+ Friends & Family. Les non-abonnés à une offre sport peuvent y accéder pour 10€/mois supplémentaires.

A partir de cette nouvelle saison et jusqu’en 2027, l’intégralité 100% de l’UEFA Champions League sera diffusée sur Canal+ et Canal+ Foot, mais également sur de toutes nouvelles chaînes créées spécialement pour l’occasion, de la ligue unique de qualification à la finale. Et ce n’est pas tous puisque la filiale de Vivendi dispose également des droits des autres coupes européennes de football. Comme attendu, une première offre dédiée vient d’être lancée ce mardi 20 août, baptisée “Canal+ & Pass Coupes d’Europe”. Affichée à 29,99€/mois pendant les 12 premiers mois, puis 37,99€/mois avec abonnement 24 mois (tous les supports, box opérateurs etc), cette formule est également proposée à 37,99€/mois en abonnement mensuel, mais uniquement accessible sur smartphone, tablette et ordinateur, Smart TV, Apple TV, Android TV, Fire TV stick, consoles, Chromecast, et AirPlay.

L’offre “Canal+ & Pass Coupes d’Europe donne notamment accès “aux grands événements sport avec 100% des compétitions européennes de football, UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League et aussi du cinéma ultra-récent, des films incontournables, l’intégralité des séries Création Originale CANAL+, des séries internationales…Et l’intégralité des contenus Apple TV+ et Paramount+“, indique le groupe. Dans le détail, l’offre inclut l’accès à la chaîne Canal+ mais aussi aux autres flux du groupe comme Canal+ Box Office, Grand Ecran, Sport 360, Kids, Docs et Séries ainsi qu’aux 18 nouvelles chaînes Canal+ Live lancées pour diffuser toutes les coupes d’Europe. L’accès à ses compétitions est également inclus dans les offres Canal+ Sport, Friends & Family.

De leur côté, les abonnés actuels auront accès à l’intégralité des matchs de coupes l’UEFA s’ils ont souscrits aux offres Pack Sport, Intégrale, Intégrale+ avant septembre 2021, ou à Canal+ Sport, Canal+ Friends & Family après septembre 2021. Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le Pass coupes d’Europe à 10€/mois pour les non-abonnés à une offre Sport est à présent disponible également depuis l’Espace Client. L’offre “Canal+ & Pass Coupes d’Europe” est quant à elle bien commercialisée 10 euros plus chère que l’abonnement standard sans le pass.

