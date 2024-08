Free va dégainer une nouvelle offre spéciale Freebox dès ce soir

Une promotion sur la Freebox Révolution Light débarquera ce mardi 20 août à 19h sur le site Veepee.

Bis repetita. Seulement deux mois après avoir dégainé une première vente privée Freebox Révolution Light sur le site d’e-commerce Veepee, Free s’apprête à remettre le couvert dès ce mardi 20 août à 19h. Ce sera l’occasion de savoir si le FAI va proposer une nouvelle fois la même offre ou une nouvelle formule.

Précédemment, l’abonnement Freebox Révolution Light a été affiché sur le site veepee.fr à 19.99€/mois pendant un an avec un engagement d’un an, puis 29,99€/mois avec le nouveau Max offert durant 1 mois ainsi que l’intégralité des services Amazon Prime pendant six mois. Bémol, les 100€ habituellement remboursés sur les frais de résiliation de l’ancien opérateur ne l’étaient plus.

