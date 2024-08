Free lance sa nouvelle vente privée Freebox Révolution Light à prix cassé pendant 1 an

Pour la rentrée, le forfait Freebox Révolution Light est disponible à 19,99€/mois pendant 1 an, puis 29,99€/mois sur le site Veepee. Jusqu’à 100€ sont remboursés sur demande sur vos frais de résiliation.

Pour la seconde fois en l’espace de 2 mois et face aux offres de rentrée de ses concurrents, Free lance aujourd’hui une offre promotionnelle soumise à conditions, valable pour toute souscription au Forfait Freebox Révolution Light via Veepee entre le 20/08/2024 19h et le 09/09/2024 6h, hors cas de construction de ligne, réservée aux membres de veepee.fr. L’abonnement à la box mythique de l’opérateur passe à 19,99€/mois pendant 1 an, puis 29,99€/mois avec un engagement de 12 mois.

Pour en profiter, il faut être situé en zone dégroupée (ADSL ou VDSL) ou fibrée (uniquement sur les zones de déploiement de la fibre optique et sous réserve de raccordement de votre domicile, être éligible au service de télévision, disposer d’une ligne téléphonique active ou inactive et être enfin non-abonnés d’une offre promotionnelle fixe de Free dans les 36 mois qui précèdent cette souscription.

Jusqu’à 100€ remboursés sur demande sur vos frais de résiliation et les mois d’abonnement restant à échoir facturés par votre ancien opérateur. Des Frais de mise en service et de résiliation seront facturés, 49€ chacun.

Une offre Très Haut Débit

1/ Fibre, ADSL 2+ ou VDSL2 selon l’éligibilité de la ligne :

– Avec la Fibre, profitez d’un débit maximum théorique jusqu’à 1 Gbit/s en débit descendant et jusqu’à 600 Mbit/s en débit montant, avec équipements compatibles.

– Freebox Révolution Light est aussi compatible ADSL2+ et VDSL2.

2/ Une offre TV complète

– Freebox TV : plus de 230 chaînes & service Freebox Replay guide des programmes, radio.

– OQEE Ciné ( : service AVOD avec 500 films et séries en illimité.

– Fonction lecteur Blu-ray™

3/ Téléphonie

– Appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations dont la France Métropolitaine et les DOM (7)

– Portabilité gratuite de votre numéro de téléphone

Équipements mis à disposition

– Server Internet Révolution (modem) + FreePlug mis à disposition. Pour la fibre : boîtier fibre (si nécessaire) + Kit fibre mis à disposition.

– Player TV Révolution (boîtier TV HD) mis à disposition.

– Jusqu’à 4 répéteurs Wi-Fi 5 (20€/mise à disposition par répéteur) .

Le délai de mise à disposition de l’accès est de 30 jours ouvrés à compter de la confirmation par Free de la demande de souscription de l’abonné, sous réserve d’éligibilité de son accès et de l’existence d’un raccordement actif du local de l’abonné.

