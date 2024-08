L’offre exclusive Canal+ à 7€ permet désormais aux abonnés Freebox Ultra de profiter de Paramount+ inclus

Les chaînes Canal+, Apple TV+ et désormais Paramount+ à seulement 7€/mois, l’offre Canal+ réservée aux abonnés Freebox Ultra continue de s’enrichir.

Avis aux abonnés Freebox Ultra qui en voudraient plus. S’ils disposent de Canal+ La Chaîne Live dans leur abonnement, ils peuvent également passer à une offre supérieure sans engagement à 7€/mois au lieu de 22,99€/mois. Celle-ci propose, outre la chaîne Canal+, toutes ses déclinaisons, mais aussi le service de replay Canal+ à la Demande et également Apple TV+. Mais pas seulement puisque depuis le mardi 20 août, la filiale de Vivendi inclut désormais sans surcoût l’accès au service de SVOD Paramount+ dans toutes ses offres, et plus exactement dans son option Canal+ à La Demande.

Pour profiter de cette offre enrichie à seulement 7€/mois, les abonnés Freebox Ultra peuvent se rendre dans leur l’espace abonné Canal+ (en utilisant leurs identifiants Freebox). Deux autres offres sont également proposées, à savoir Canal+ Sport et Canal+ Ciné Séries, toutes deux affichées à 19€/mois au lieu de 34,99€/mois. Paramount+ est également inclus.

En cas de résiliation ou de modification de l’abonnement Freebox Ultra, la promotion exclusive sera supprimée et l’offre passera au tarif en vigueur.

