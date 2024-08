Video Univers Freebox : le nouvel outil de localisation de Free pour le trouver plus facilement

Fort de plus de 230 boutiques, Free permet depuis peu à ses clients de localiser ses espaces de conseil et de vente les plus proches sur son application d’espace abonné.

S’il a lancé une nouvelle fonction idéale pour éviter le hors-forfait pour ses abonnés qui voyagent à l’étranger, l’application d’espace abonné “Free” permet également à présent aux abonnés Freebox et Free mobile de profiter d’un outil qui simplifiera leur expérience : la localisation des boutiques. Les utilisateurs peuvent visualiser sur une carte les boutiques les plus proches de chez eux. Un itinéraire en fonction du moyen de transport demandé est également proposé grâce aux applications de carte et de navigation intégrées.



