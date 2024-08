Canal+ dévoile les détails de son nouvel accord de distribution avec Paramount, ses abonnés sont servis

Canal+ et Paramount+ ont annoncé la prolongation de leur partenariat en France. Cet accord comprend en plus de l’inclusion sans surcoût de la plateforme américaine dans les offres Canal+, de la distribution des 9 chaînes payantes de Paramount Global.

Après avoir annoncé le 20 août l’inclusion sans surcoût du service de SVOD Paramount+ sans surcoût pour tous ses abonnés, Canal+ a annoncé la prolongation et le renforcement de son partenariat avec le groupe américain en France.

Cet accord permet au groupe Canal+ “de poursuivre la distribution de toutes les chaînes de télévision payante de Paramount (MTV, Nickelodeon, Nickelodeon Junior, Nickelodeon Teen, Paramount Channel, Game One, J-One, BET et Comedy Central). Il lui permet également de continuer à acquérir les contenus premium en exclusivité pour ses chaînes et services”, se félicité la filiale de Vivendi qui proposera les films Paramount en première exclusivité pour Canal+, 6 mois après leur sortie en salles en France, conformément à la chronologie des médias, et au moins 2 séries Showtime par an.

“Ce nouveau partenariat étend la distribution de Paramount+ à tous les abonnés en direct de Canal+, ce qui nous permet de plus que doubler notre pénétration du marché via les offres du Groupe CANAL+, consolidant ainsi notre position de quatrième service de streaming en France. Ce nouvel accord élargit également notre collaboration autour de plusieurs activités, notamment la distribution linéaire et les licences. Dans le même temps, nous préparons la croissance future de notre activité streaming avec le lancement français de l’offre avec publicité de Paramount+”, a déclaré Marco Nobili, vice-président exécutif et directeur général international de Paramount+.

S’agissant de l’intégration de Paramount+ dans les offres Canal+, les abonnés peuvent profiter de l’intégralité du catalogue de la plateforme comme des séries telles que Landman, Tulsa King, Lioness, Star Trek, The Walking Dead : Daryl Dixon saison 1 & 2, des films comme Mission Impossible – Dead Reckoning et Transformers : Rise Of the Beasts, des contenus originaux français et internationaux comme Zorro ou Anywhere ainsi que du contenu jeunesse comme La Pat’ Patrouille et Bob L’Eponge. L’ensemble des contenus de Paramount+ peuvent être visionnés directement sur myCanal et dans l’univers Canal+ sur les décodeurs du groupe ou sur les terminaux de réception de tous ses partenaires.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox