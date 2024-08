Abonnés Freebox avec Amazon Prime : une nouvelle offre dédiée à la NFL est disponible sur Prime Video

Le géant américain et DAZN viennent de signer un accord pour permettre la diffusion de la ligue de football américain via un nouveau pass.

Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et dans la nouvelle offre Freebox Ultra et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe. L’un des avantages de cet abonnement est l’accès à Prime Video, qui propose son propre catalogue de contenus mais aussi plusieurs possibilités d’abonnements complémentaires pour étoffer l’offre.

Grâce à un partenariat signé avec DAZN, Amazon vient ainsi de lancer cette semaine en France, mais aussi au Royaume-Uni et dans d’autres pays un tout nouvel abonnement nommé NFL Game Pass. Ce dernier permet ainsi de suivre l’ensemble de la ligue de Football américain, en direct ou en replay, depuis votre application Prime Video. Cependant, cet abonnement a un prix : 37.99€/mois, sans offre de découverte disponible. Il reste cependant sans engagement et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

