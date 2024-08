Free Mobile propose les nouveaux Pixels 9 de Google avec jusqu’à 300€ de promotion

Vous pouvez dès à présent commander les Pixel 9 et 9 Pro XL chez Free Mobile.

Lancés très récemment par Google, les Pixels 9 et 9 Pro XL sont désormais proposés par l’opérateur de Xavier Niel, pour l’heure cependant le smartphone pliable de la nouvelle gamme du géant américain n’est pas proposé.

Le Pixel 9 est disponible avec 128 Go ou 256 Go de stockage, dans quatre coloris et avec un bonus reprise de 150€. Son prix démarre à 899€ au comptant, mais vous pouvez étaler le paiement avec Free Flex en réglant 199€ à la commande puis 24.99€/mois pendant 24 mois avec une option d’achat de 100€. Quant à la version Pro XL, uniquement disponible en noir et avec 256 Go de stockage, pour 1199€ au comptant avec une remise immédiate de 100€ et un bonus reprise de 200€. Si vous passez par Free Flex, comptez 599€ à la commande puis 24.99€/mois pendant 24 mois.

Les dimensions du Pixel 9 sont de 152,8 x 72 x 8,5 mm, ce qui est un petit peu plus long et large que le Pixel 8, mais aussi légèrement plus fin. En tenant compte du bloc photo, l’épaisseur monte toutefois à 12 mm. Le Pixel 9 Pro adopte exactement le même format, ou une taille un peu supérieure. Pour le Pixel 9 Pro XL, on monte à 162,8 x 76,6 x 8,5 mm, ce qui est à peine plus que le Pixel 8 Pro, avec encore ici quelques mm de gagnés en termes de finesse. L’écran est une dale OLED, tandis que la Batterie atteint 4700 mAh pour la version classique et 5060 mAh pour la version Pro XL.Côté photo, les deux modèles voir revenir le module principal Samsung Isocell GNK de 50 MP, ainsi que l’ultra grand-angle de 48 MP, mais la version Pro XL embarque en plus un téléobjectif de 48 MP. Pour les selfies, comptez 10.5 MP pour le Pixel 9 et 42 MP pour le Pro XL.

