Free Mobile va lancer une nouvelle version de son Espace Abonné, découvrez les premiers visuels

Après avoir avoir lancé sa première application d’espace abonné sur iOS et Android, Free Mobile développe actuellement une nouvelle mouture de la version web.

Près de 4 ans après une refonte importante de son Espace Abonné, Free Mobile prépare une nouvelle version comme le rapporte Tiino-X83 sur X. Pour l’heure, cette nouvelle interface doit passer par la case “bêta”, certains abonnés y ont accédé via une simple modification de l’URL.

C’est l’occasion de découvrir de premiers visuels comme la page “Ma conso et factures” qui apparaît à la fois plus claire et minimaliste. Exit les grands cercles pour présenter la consommation en France et à l’étranger des abonnés, le détail sera à l’avenir présenté via des bandes horizontales de couleur verte. A noter que les factures seront désormais disponibles dans un onglet dédié et non plus en dessous du détail du forfait.

La page d’accueil de la future nouvelle interface web de l’Espace Abonné Free Mobile.

Pour l’heure, l’opérateur semble avoir effectué des modifications purement visuelles, les autres rubriques sont toujours identiques à la version actuelle. Mais il est fort à parier que l’opérateur va continuer d’apporter des évolutions avant le lancement de la version finale dont la date n’est pas connue.

