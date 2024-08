Nouvelles chaînes et évolutions technologiques, Free recherche un nouveau talent pour piloter Oqee

Free réorganise ses équipes audiovisuelles et recherche activement un responsable plateforme de diffusion tv pour diriger Oqee by Free.

C’est l’un des grands piliers de la stratégie de Free sur le fixe, l’interface TV Oqee by Free permet aujourd’hui aux abonnés Freebox d’accéder sur de nombreux supports aux contenus de son offre TV en mobilité ou chez soi. Si l’opérateur ne délaisse toujours pas le développement de players en interne, en atteste la sortie prochaine d’un nouveau boîtier TV, il prépare inévitablement la dématérialisation de ce matériel qu’il a lui même lancé au début des années 2000 avec la première offre Triple Play.

Dans l’optique de proposer une expérience TV moderne, à la fois sur les Freebox, mais également en dehors de l’écosystème des box dans application TV, l’opérateur cherche à infuser aujourd’hui du sang neuf dans Trax, filiale de la maison-mère Iliad dédiée justement à la diffusion de contenu multimédia via Oqee et différents pôle de compétences (Produit, Graphisme, Développement iOS, Android, Web, Smart TV, Backend, Data, Infra).

“Dans le cadre d’une réorganisation des équipes audiovisuelles, nous recherchons un responsable plateforme de diffusion pour prendre la direction et renforcer l’équipe existante”, informe actuellement Free sur sa plateforme d’offres d’emploi.

Ce nouveau directeur aura notamment pour mission de “faire évoluer la plateforme technologique dans la continuité des évolutions déjà mise en place sur la TV Segmentée, le NPVR, Start-over, 4K / HDR”, mais aussi de piloter les relations avec les éditeurs partenaires de Free (plus de 600 chaînes), et cela comprend “l’onboarding de nouvelles chaînes”.

Parmi les prérequis, figurent une formation Bac+5 d’ingénieur en informatique ou équivalent ainsi qu’une expérience conséquente dans le développement d’infrastructures d’encodage et de diffusion vidéo. L’opérateur recherche ainsi un talent expérimenté dans les systèmes Linux qui maîtrise les technologies liées à la diffusion vidéo: MPEG-TS, H264, HEVC, DASH, HLS, Widevine ainsi les protocoles réseau IPv4, IPv6, UDP, HTTPS, processus de développement (git, gitlab, CI, …) et au moins “un langage de programmation permettant d’optimiser et automatiser les tâches courantes (Python, Bash, Go, …)”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox