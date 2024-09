L’info en vidéo : le piratage de chaînes explose sur la Ligue 1, la faute aux prix de DAZN

Si de premiers gros comptes pirates ont sauté ces derniers jours à la suite de l’arrestation en France du patron de Telegram, DAZN et les diffuseurs de compétitions sportives doivent plus que jamais faire face au streaming illégal et au piratage.

Dans le cas de DAZN qui vient tout juste d’acquérir les droits de la Ligue 1, le prix de l’abonnement (29,99€/mois avec engagement d’un an) est jugé exorbitant. Alors depuis la reprise du championnat, le recours au streaming illégal explose, de nombreux fans de ballon rond et supporters se sont tournés vers trois solutions alternatives pour visionner les matches : les boucles Telegram, l’IPTV ou l’utilisation de VPN. Aujourd’hui, les créateurs de comptes pirates sur Telegram sont avertis par les modérateurs par trois fois avant la fermeture du flux, ce qui leur laisse le temps de créer un nouveau lien de streaming. Mais cela pourrait changer à l’avenir. La justice française reproche notamment à son fondateur le manque de modération sur sa plateforme et de réponse aux réquisitions judiciaires.



