Fin de diffusion sur la TNT : une chaîne monte au créneau et implique ses spectateurs pour contester le choix de l’Arcom

NRJ 12 entend utiliser tous les moyens disponibles pour contester le choix de l’Arcom et obtenir le maintien de la chaîne sur la TNT.

Le 24 juillet dernier, le régulateur de l’audiovisuel annonçait qui était retenu pour diffuser sur les 15 fréquences TNT remises en jeu en 2025 et, séisme dans le milieu de l’audiovisuel, NRJ 12 et C8 n’ont finalement pas été retenues et devront céder leur place. Les deux chaînes n’entendent cependant pas laisser leurs places si facilement.

NRJ Group entend ainsi lancer à la rentrée via tous ses moyens de diffusions, radio comme TV, une campagne de mobilisation pour obtenir le maintien de la chaîne sur la TNT. Pour NRJ 12, qui annonce 5 millions de téléspectateurs quotidiens, la chaîne tisse un véritable lien entre les jeunes et la TV gratuite. D’après le PDG de NRJ Group, Jean-Paul Baudecroux, l’arrêt de la chaîne laisserait en fait un monopole d’accès au public de jeunes à TikTok ou Facebook. Toutes les vois de recours à disposition sont étudiées pour conserver la place sur la TNT, affirme-t-il.

Source : La Lettre de l’Expansion

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox