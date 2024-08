L’info en vidéo : Free lance son backup 4G Freebox

Retour en vidéo sur le lancement cette semaine du modem 4G de secours de Free pour les abonnés Freebox Ultra.

Lancé par Free le 27 août dernier, le Backup Freebox permet de conserver un accès à Internet et aux services TV OQEE by Free en cas de coupure ou perte de connexion à votre domicile. Il s’active automatiquement et prend le relai de du serveur Freebox. Ce modem de secours est disponible sur demande pour les abonnés Freebox Ultra et Ultra Essentiel. Les abonnés Freebox révolution, Pop, Delta, mini 4K et One y auront droit prochainement.



