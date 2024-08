Clin d’oeil : quand la TV d’un vieux camping-car perturbe des avions

Les enquêteurs de l’ANFR ont réussi à trouver la source d’une perturbation dans un aéroport, avec des équipements vieillissants et même plus utilisés.

Au fil des années, l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) est sollicitée par des professionnels en tout genre pour résoudre des perturbations de réseaux. Parfois, la source est assez classique, mais dans certains cas, c’est une raison très inattendue qui cause des problèmes. C’était le cas en avril dernier, lorsque la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC) saisit l’ANFR pour un brouillage sur l’aéroport de Nantes Atlantique dans la bande VHF 117,975-137 MHz.

Cette bande est cruciale puisqu’elle permet les communications aéronautiques en courtes et moyennes distances, notamment les échanges vocaux entre les pilotes et les services au sol. Deux agents sont ainsi dépêchés et tentent de localiser la perturbation sur place, sans succès. Avec leur véhicule laboratoire, ils font alors le tour de l’aéroport et trouvent la source du signal dans une impasse d’une commune hébergeant une partie de l’aéroport. En entrant sur les lieux, un terrain habité avec une maison, ils en ont le coeur net : ils sont au bon endroit. Cependant, après analyse de la bâtisse, le signal semble provenir d’ailleurs : un camping-car installé dans le jardin. Ce dernier est fouillé, après avoir assuré que l’émission problématique provenait du véhicule et surprise ! La source de tous les problèmes était un vieil équipement devenu quasiment désuet.

Il s’agit d’un vieux préamplificateur télé, poussiéreux, en plastique jauni, mais toujours branché ! Un préamplificateur est un appareil électronique qui améliore la qualité de la réception quand le niveau des signaux captés par une antenne râteau ne suffit pas à assurer une bonne réception. Pourtant, l’occupant n’en a aucun besoin : il se trouve ici à une quinzaine de kilomètres de l’émetteur de Haute-Goulaine, qui lui assure une puissance bien suffisante pour capter correctement la TNT. Le préamplificateur est d’autant plus inutile dans ce jardin que la télévision du camping-car s’avère connectée… à une box 4G : c’est donc le réseau internet filaire qui lui fournit ses images ! Une relique de l’ancien propriétaire qui, de par son vieillissement, était devenu nocif et émettait des signaux parasites, qui ont ainsi perturbé l’aviation civile. Une perturbation d’autant plus difficile que ces signaux oscillent sur plusieurs fréquences selon la température, l’état des composants ou d’autres facteurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox