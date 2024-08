Iliad ne prévoit pas de nouvelles acquisitions d’opérateurs à court terme

Si Iliad vient de rentrer dans le top 5 des opérateurs européen, pour l’heure, il entend se concentrer sur les marchés où il est déjà présent.

Suède, pays Baltes, Italie, Pologne… La maison-mère de Free s’est bien étendue en quelques années et a réussi à se hisser rapidement en haut du classement des groupes télécoms du Vieux Continent. Devenu 5ᵉ d’Europe, Iliad a-t-il des ambitions de s’étendre encore davantage ? Pas à court terme, explique Thomas Reynaud, son directeur général.

Certains dossiers ont été analysés, comme celui de Meo, propriété d’Altice au Portugal, mais ont été finalement refermés de l’aveu du dirigeant d’Iliad. De même, des participations financières comme en Italie avec TIM sont écartées puisque ne s’inscrivant pas dans la stratégie de l’opérateur qui cherche avant tout des “opérations industrielles“. Iliad se voit toujours comme un opérateur européen et ce continent reste sa priorité en termes d’expansion, explique Thomas Reynaud.

Cependant, aucune porte n’est véritablement fermées à moyen termes et Iliad analysera les opportunités qui se présenteront. Et si l’Europe est une priorité, Iliad a tout de même placé ses pions dans Milicom, qui est présent dans 9 pays d’Amérique du Sud et a même tenté une OPA après être monté progressivement au capital de l’opérateur. Une opération qui a finalement échoué, suite à un rejet des actionnaires.

Source : BFMTV

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox