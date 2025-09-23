IPTV et streaming : Google et Bing forcés de cacher les sites et services illégaux

La LFP marque un point important dans sa bataille contre le piratage. Google et Bing devront déréférencer les sites de streaming et d’IPTV illégaux diffusant la Ligue 1 et la Ligue 2, tandis que la Ligue mise sur sa nouvelle plateforme Ligue 1+ pour séduire les abonnés.

La Ligue de football professionnel (LFP) vient de remporter une nouvelle victoire dans sa lutte contre le piratage des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à Google et Bing de ne plus afficher dans leurs résultats les sites de streaming et d’IPTV diffusant illégalement les rencontres.

Concrètement, les plateformes visées disparaissent des moteurs de recherche, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à trouver pour les internautes. La décision ne se limite pas aux sites déjà identifiés : la LFP pourra également saisir l’Arcom pour étendre ce déréférencement à de nouveaux services pirates découverts en cours de saison. Une arme supplémentaire qui complète les mesures de blocage déjà obtenues cet été.

Cette décision intervient alors que la Ligue tente de stabiliser son modèle économique, fragilisé depuis plusieurs années par la crise des droits TV. En août, elle a lancé Ligue 1+, sa propre plateforme de diffusion, proposée à 14,99 € par mois (9,99 € pour les trois premiers mois). Un mois seulement après son lancement, elle revendique déjà plus d’un million d’abonnés, dont 72 % engagés pour toute la saison.

Un démarrage prometteur, que la LFP espère transformer en levier financier majeur pour les clubs. L’objectif affiché : atteindre à terme 2 à 2,5 millions d’abonnés et faire grimper progressivement le prix de l’abonnement vers 19 €, afin de générer 300 à 350 millions d’euros de revenus par saison.

