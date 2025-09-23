Free lance de nouveaux films sur Oqee Ciné, et c’est inclus pour les abonnés Freebox et Free Mobile 5G

Oqee Ciné enrichit son catalogue gratuit avec trois films taillés pour se détendre : un buddy-movie déjanté, une parodie culte et une virée de Noël barrée , à streamer en illimité pour les abonnés Freebox et Free Mobile 5G sur Oqee.

La plateforme de streaming Oqee Ciné, lancée en mars 2023, poursuit son essor avec un catalogue gratuit de plus de 600 titres financé par la publicité (modèle AVOD). De nouveaux contenus arrivent régulièrement (moins qu’auparavant) avec trois nouveautés cette semaine selon le Portail Free.

Very Bad Cops (2010) d’Adam McKay avec Will Ferrell, Mark Wahlberg, Eva Mendes, Michael Keaton.

Deux inspecteurs maladroits, cantonnés à la paperasse, pensent tenir l’affaire de leur vie… au risque de faire exploser la ville autant que les compteurs de gaffes.

Scary Movie V (2013) de Malcolm D. Lee avec Ashley Tisdale, Simon Rex, Erica Ash (caméos : Charlie Sheen, Lindsay Lohan).

Cinquième volet d’une saga parodique qui éreinte les succès de l’horreur et du fantastique à coups de gags absurdes et de clins d’œil à la pop culture.

The Night Before: Secret Party (2015) de Jonathan Levine avec Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, Anthony Mackie, Lizzy Caplan.

Veille de Noël à New York : trois amis se lancent dans une virée devenue tradition, entre quête d’une soirée mythique et révélations aussi touchantes que déjantées.

Oqee Ciné est disponible gratuitement pour les abonnés Free, directement depuis l’application TV OQEE by Free (mobiles, Apple TV, Android TV, Smart TV, Fire TV, web) et via les players des Freebox compatibles.

