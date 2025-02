Un nouveau type de fibre optique installé pour la première fois en France métropolitaine et ça intéresse SFR

La FTTR, technologie encore très peu connue en France, arrive en métropole grâce à Vialis, qui cherche à se distinguer des grands opérateurs.

L’opérateur Vialis, basé à Colmar (Haut-Rhin), amorce le déploiement de la technologie Fiber to the Room (FTTR), une innovation qui consiste à installer la fibre optique dans chaque pièce d’un logement pour garantir une connexion Internet optimale, sans déperdition liée au Wi-Fi. Bien que cette technologie, encore peu répandue en France, ait été brevetée par le géant chinois Huawei, Vialis entend la rendre accessible en Alsace. Soixante-dix communes sont déjà éligibles, et d’ici un an, 700 communes devraient l’être.

Cette avancée vise à répondre aux difficultés rencontrées par les utilisateurs face à des déconnexions fréquentes, particulièrement dans les maisons anciennes ou à murs épais, comme celles à colombages. Selon Louis de Logivière, directeur des télécoms chez Vialis, 60 % des plaintes enregistrées concernent des problèmes de Wi-Fi. En optant pour le FTTR, l’opérateur local veut se différencier des géants nationaux, dont la notoriété est bien établie. « Cette technologie est une réponse concrète à de nombreuses problématiques rencontrées par nos clients », explique-t-il. En plus de la stabilité et de la rapidité des connexions, le FTTR se distingue par sa simplicité d’installation, les câbles de fibre optique étant discrètement fixés aux murs grâce à un adhésif. Cette solution vise également à renforcer la sécurité des connexions.

Vialis, qui gère directement le réseau, se distingue ainsi de Huawei, l’équipementier, souvent sous le feu des critiques, en affirmant que c’est bien lui qui gère le réseau. L’opérateur souhaite convaincre entre 5 et 10 % des Alsaciens, soit entre 90 000 et 180 000 personnes, d’ici trois ans, augmentant ainsi sa base d’abonnés, actuellement de 32 000 clients, dont 13 000 sont abonnés à la fibre optique. À cela s’ajoutent environ 42 000 clients en marque blanche, chez d’autres opérateurs locaux. Si en France, seul l’opérateur Zeop à La Réunion a déployé cette technologie FTTR, les grands acteurs du secteur, comme SFR, n’ont pas encore franchi le pas. Ce dernier indique, cependant, « considérer l’intérêt du FTTR dans certaines typologies de locaux collectifs ».

Source : Les Echos

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox